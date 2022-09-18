مصدر مقرب من بابلو فرانكو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي.. وتخوف وحيد

عرض الإسماعيلي مهمة تدريب الفريق الأول على الإسباني بابلو فرانكو المدير الفني الأسبق لسيمبا التنزاني.

وقال مصدر مقرب من المدرب لـFilGoal.com: "الإسماعيلي عرض على فرانكو تدريب الفريق".

وأضاف "بابلو فرانكو متردد في قبول العرض بسبب الأزمة المالية لدى النادي الإسماعيلي ويخشى من تأخر مستحقاته المالية حال قبول المهمة".

وتابع "فرانكو يريد العمل في مصر ويرى أن الفرصة مناسبة بعيدا عن الأمور المالية لأنه سيتواجد مع ناد جماهيري ومدينة مناسبة لعائلته".

وأتم "التخوف الوحيد لدى المدرب هو الأزمة المالية".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق اليوم أن الإسماعيلي عرض على جاريدو أيضا مدرب الأهلي تدريب الفريق.

مدرب الإسماعيلي

ويواصل الإسماعيلي البحث عن مدير فني أجنبي لتولي قيادته في الفترة المقبلة.

ونفى يحيى الكومي لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق أن يكون النادي قد دخل في مفاوضات مع حسام حسن.

كما أوضح البرتغالي جواو موتا المدير الفني السابق للهلال السوداني لـ FilGoal.com، أن إدارة الإسماعيلي تواصلت معه بالفعل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عن تعاقده مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو قبل عدة أيام، لكنه سارع وحذف فيديو الإعلان الرسمي من منصاته.

كما تفاوض الإسماعيلي مع التونسي معين الشعباني، لكن الاختلاف على التفاصيل المالية عطّل إتمام التعاقد بحسب ما كشف FilGoal.com.

بابلو فرانكو

فرانكو هو مدرب إسباني بعمر 42 عاما، وكانت آخر تجاربه مع سيمبا التنزاني من نوفمبر 2021 حتى مايو 2021.

عمل فرانكو كمدرب مساعد في ناديي كوريا ثم فوينلابرادا، وبدأ بعدها شغل دور الرجل الأول.

فتولى تدريب سانتي أوجينا ثم إييسكاس وبويرتولانو ثم رديف خيتافي والفريق الأول له بعد ذلك.

ودرب فرانكو فريق سابورتالو الجورجي ثم كان المدرب المساعد في بكين أتربرايزيس الصيني.

وجاءت الخطوة الكبرى في مسيرته بشغل منصب المدرب المساعد لريال مدريد مع جوليان لوبيتيجي لمدة أربعة أشهر من يوليو حتى نوفمبر 2018.