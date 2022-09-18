مصدر مقرب من جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي

دخل الإسماعيلي في مفاوضات مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من جاريدو أن الإسماعيلي يتواصل معه حاليًا.

وشدد المصدر على عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن الطرفان يحسمان بعض التفاصيل الخاصة بالعقد.

وأوضح المصدر أن جاريدو متحمس للغاية للعودة للعمل في مصر بعد 7 سنوات من ولايته مع الأهلي.

مدرب الإسماعيلي

ويواصل الإسماعيلي البحث عن مدير فني أجنبي لتولي قيادته في الفترة المقبلة.

ونفى يحيى الكومي لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق أن يكون النادي قد دخل في مفاوضات مع حسام حسن.

كما أوضح البرتغالي جواو موتا المدير الفني السابق للهلال السوداني لـ FilGoal.com، أن إدارة الإسماعيلي تواصلت معه بالفعل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عن تعاقده مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو قبل عدة أيام، لكنه سارع وحذف فيديو الإعلان الرسمي من منصاته.

كما تفاوض الإسماعيلي مع التونسي معين الشعباني، لكن الاختلاف على التفاصيل المالية عطّل إتمام التعاقد بحسب ما كشف FilGoal.com.

جاريدو

جاريدو (53 عامًا) كان قريبًا مؤخرًا من العودة للملاعب المصرية عبر بوابة المنتخب الأولمبي.

وتواصل اتحاد الكرة مع جاريدو واتفقا على البنود الشخصية، لكن الاختيار وقع في الأخير على البرازيلي روجيريو ميكالي.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أي فريق منذ رحيله عن كاستيون في مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.