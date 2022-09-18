الزمالك يحقق الفوز رقم 100 في دوري أبطال إفريقيا
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:36
كتب : FilGoal
حقق الزمالك انتصاره رقم 100 في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
جاء ذلك عقب فوزه على إليكت التشادي بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي.
وأقيمت المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.
وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 سبتمبر في القاهرة.
وجاء الفوز رقم 100 من أصل 208 مباراة خاضها الفريق في تاريخه بدوري الأبطال.
ويرجع آخر فوز لنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا إلى 22 أكتوبر 2021.
وتغلب الزمالك وقتها على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في مباراة إياب الدور الثاني.
ومنذ ذلك الوقت خاض الزمالك 6 مباريات في دور المجموعات، ولم يتمكن من تحقيق الفوز.
ويطارد الفارس الأبيض اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.
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