مؤتمر فيريرا: سنحاول تقديم أداء أفضل في العودة ضد إليكت.. وهذا ما طلبته بين الشوطين

أشاد جسوفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بتحقيق الفوز على إليكت التشادي بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الزمالك خارج ملعبه على إليكت بهدفين دون مقابل، قبل مواجهة الإياب المقرر لها الأحد المقبل.

وسجل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو هدفي اللقاء في الشوط الثاني.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول لم يكن جيدا كفاية، ثم بدلنا أماكن زيزو وشيكابالا في آخر 10 دقائق ودخل زيزو في قلب الملعب وانتقل شيكابالا إلى الجهة اليسرى".

وكشف فيريرا "بين الشوطين تحدثنا ونقلنا للاعبين بأن علينا أن نكون أكثر نشاطا، وأن نكون محددين فيما نريد تحقيقه من اللقاء".

وشدد المدرب البرتغالي "كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف إذا سجلنا ركلة الجزاء، لكن الفريق المنافس كان قويا وخلق لنا بعض المشاكل البدنية كذلك".

وأوضح "كان لدى إليكت أكثر من فرصة للتسجيل وأظهروا أداء تنافسيا عاليا".

واختتم فيريرا تصريحاته "سنواجههم مرة أخرى في القاهرة خلال الأسبوع المقبل، وسنحاول تقديم مباراة أفضل".