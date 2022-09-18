مع الجماهير لا شيء مستحيل.. صاروخية موباي تحقق أول انتصارات إيفرتون أمام وست هام

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

نيل موباي يحتفل بأول أهدافه مع إيفرتون أمام وست هام

واصل إيفرتون عروضه القوية على أرضه ليحقق أول فوز له في الموسم على وست هام بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق تسديدة قوية من الفرنسي نيل موباي من خارج منطقة الجزاء لم يستطع فابيانسكي التصدي لها في الدقيقة 53.

الهدف هو الأول للمهاجم الفرنسي مع فريقه الجديد في مباراته الثانية رفقة التوفيز.

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استعان إيفرتون بدعم جماهيره والوقة في الالتحامات الثنائية بجانب الصلابة الدفاعية في الوسط والهجوم مع تألق حارسه البديل أسمير بيجوفيتش الذي تصدى لأربع كرات في المباراة.

إيفرتون لعب 4 مباريات على أرضه منذ بداية الموسم، تعادل أمام ليفربول دون أهداف ونوتنجهام فورست بهدف لكل فريق وخسر بصعوبة أمام تشيلسي بهدف دون رد.

وفاز إيفرتون علي وست هام في 28 مناسبة سابقة وسجل 89 هدفا أمام المطارق أكثر من أي فريق آخر واجهه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة السابعة في المركز الـ13.

بينما واصل وست هام عروضه الهزيلة في الدوري ليتلقى خسارته الثالثة ويتوقف رصيده عند أربع نقاط في المركز الـ18.

فوز إيفرتون يعني أن ليستر سيتي أصبح الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة.

إيفرتون وست هام الدوري الإنجليزي
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