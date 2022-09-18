انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض

تستضيف الكاميرون مباراة الذهاب بين إليكت سبورت التشادي والزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 85 رأسية من أوباما في القائم.

ق. 77 زيزو يهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس.

ق. 70 حسام أشرف يشارك بدلا من شيكابالا وأوباما بدلا من إمام عاشور.

ق. 62 تبديل أول للزمالك بدخول يوسف أسامة نبيه بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق. 59 عواد يتألق ويتصدى لكرة طويلة بعد انفراد من مهاجم إليكت تصدى لها عواد بقدمه. والونش يتلقى العلاج.

ق. 56 جووول ثااااني للزمالك عن طريق زيزو بتصويبة من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

ق. 49 جوووووول أووووول للزمالك. عرضية من سيد عبد الله قابلها شيكابالا بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 كرة ثابتة ينفذها شيكابالا ويتصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 41 فرصة خطيرة تضيع من إليكيت. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها مهاجم إليكيت من داخل الست ياردات بجانب القائم بقليل.

ق. 40 إصابة حارس إليكيت ويتلقى العلاج.

نصف ساعة مرت من اللقاء والتعادل السلبي قائم.

ق. 33 تصويبة كادت تخدع عواد لكنه يتصدى لها على مرتين.

ق. 15 ركنية للزمالك ينفذها شيكابالا وتمر من الجميع.

ضغط هجومي للزمالك خلال الدقائق الماضية دون تهديد حقيقي لمرمى إليكت.

10 دقائق مرت من المباراة والتعادل السلبي قائم.

انطلاق المباراة