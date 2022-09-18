انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل

تستضيف الكاميرون مباراة الذهاب بين إليكت سبورت التشادي والزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

شاهد المباراة مباشرة

==============

نهاية المباراة

ق. 85 رأسية من أوباما في القائم.

ق. 77 زيزو يهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس.

ق. 70 حسام أشرف يشارك بدلا من شيكابالا وأوباما بدلا من إمام عاشور.

ق. 62 تبديل أول للزمالك بدخول يوسف أسامة نبيه بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق. 59 عواد يتألق ويتصدى لكرة طويلة بعد انفراد من مهاجم إليكت تصدى لها عواد بقدمه. والونش يتلقى العلاج.

ق. 56 جووول ثااااني للزمالك عن طريق زيزو بتصويبة من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

ق. 49 جوووووول أووووول للزمالك. عرضية من سيد عبد الله قابلها شيكابالا بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 كرة ثابتة ينفذها شيكابالا ويتصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 41 فرصة خطيرة تضيع من إليكيت. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها مهاجم إليكيت من داخل الست ياردات بجانب القائم بقليل.

ق. 40 إصابة حارس إليكيت ويتلقى العلاج.

نصف ساعة مرت من اللقاء والتعادل السلبي قائم.

ق. 33 تصويبة كادت تخدع عواد لكنه يتصدى لها على مرتين.

ق. 15 ركنية للزمالك ينفذها شيكابالا وتمر من الجميع.

ضغط هجومي للزمالك خلال الدقائق الماضية دون تهديد حقيقي لمرمى إليكت.

10 دقائق مرت من المباراة والتعادل السلبي قائم.

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا الزمالك إليكت سبورت
نرشح لكم
بثنائية شيكابالا وزيزو.. الزمالك يضع قدما ونصف في دور الـ32 للأبطال بالفوز على إليكت سبورت منافس الأهلي - تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأحمر بعد التغلب على الجيش الرواندي بثلاثية تشكيل الزمالك - الأبيض بلا تغييرات أمام إليكت سبورت التشادي فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية إيقاف كيتا بالدي لتعاطي المنشطات وغيابه عن السنغال في كأس العالم يمتلكه ويدربه أسطورة سيراليون.. من هو نادي كالون منافس فيوتشر في الدور الثاني لـ الكونفدرالية الكونفدرالية - رائعة جوزيف جوناثان تقود فيوتشر لانتصاره الأول قاريا والتأهل للدور الثاني تعرف على سبب تواجد علي ماهر في المدرجات خلال مباراة فيوتشر وبطل أوغندا
أخر الأخبار
الدوري الفرنسي - بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع لانس 9 دقيقة | المحترفون
شارك في 74 دقيقة.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام لانس في الدوري الفرنسي 10 دقيقة | المحترفون
في الجول يكشف - تفاصيل صفقة انتقال محمود جاد إلى المصري ومدة التعاقد 13 دقيقة | ميركاتو
بثنائية شيكابالا وزيزو.. الزمالك يضع قدما ونصف في دور الـ32 للأبطال بالفوز على إليكت سبورت 19 دقيقة | الكرة المصرية
محمد عمر يكشف لـ في الجول تفاصيل فترة إعداد الاتحاد السكندري 20 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي يكشف لـ في الجول المطلوب من الأهلي لضم مصطفى شلبي.. وعرض الأحمر 43 دقيقة | الكرة المصرية
التاسع.. المصري يتعاقد مع محمود جاد 53 دقيقة | ميركاتو
سجل هدفا وتحصل على ضربة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام غازي عنتاب ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي