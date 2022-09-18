بعمر الـ15 سنة.. لاعب أرسنال الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

إيثان نوانيري لاعب أرسنال

أصبح إيثان نوانيري لاعب أرسنال أصغر لاعب يشارك في مباراة طوال تاريخ الدوري الإنجليزي.

وشارك نوانيري في فوز أرسنال على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من الدوري.

ودخل نوانيري في الوقت بدل الضائع بدلا من البرتغالي فابيو فييرا، ليسجل مشاركته الأولى مع أرسنال.

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وبذلك يصبح نوانيري أصغر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 15 عاما و181 يوما.

وهو أيضا أول لاعب من مواليد عام 2007 يشارك في أي مباراة في الدوريات الخمس الكبرى.

ووصل أرسنال إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن كل من مانشستر سيتي وتوتنام.

إيثان نوانيري أرسنال الدوري الإنجليزي
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