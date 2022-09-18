أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية في برينتفورد

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

أرسنال - برينتفورد - فابيو فييرا

استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من المسابقة.

ووصل أرسنال إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن كل من مانشستر سيتي وتوتنام.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 9 في المركز التاسع.

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وشهدت المباراة غياب مارتن أوديجارد صانع ألعاب وقائد أرسنال للإصابة، وكذلك الظهير الأيسر أولكساندر زينتشينكو.

واستمر كذلك غياب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر عن أرسنال بسبب الإصابة.

وصف المباراة

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بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي في محاولة للتسجيل المبكر وأهدر جابريال مارتينلي فرصة الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تمريرة من تشاكا وضعته في مواجهة المرمى لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب ومنع الكرة.

لكن ضغط أرسنال أسفر عن الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 17 بضربة رأسية من المدافع ويليام ساليبا بعد ركنية نفذها بوكايو ساكا.

ولم يهدأ أرسنال وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق جابريال جيسوس بضربة رأسية أخرى بعد عرضية من تشاكا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثنائية دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أكمل أرسنال الثلاثية في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من اللاعب فابيو فييرا الذي شارك بدلا من المصاب مارتين أوديجارد.

وكاد جيسوس أن يسجل الرابع لأرسنال في الدقيقة 54 بعدما اخترق نحو المرمى وسدد كرة أبعدها الحارس دافيد رايا إلى ركلة ركنية.

ومجددا كاد ساكا يسجل الرابع وسدد كرة من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس رايا أبعدها.

وشارك اللاعب الناشيء إيثان نوانيري مع أرسنال بدلا من فابيو فييرا في الوقت الضائع، وهو يبلغ من العمر 15 عاما.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليستعيد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي.

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
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