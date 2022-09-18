تشكيل أرسنال – غياب أوديجارد وعودة بارتي أمام برينتفورد

عاد توماس بارتي لاعب وسط أرسنال إلى تشكيل فريقه من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب أرسنال ضد برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب برينتفورد كوميونيتي.

بينما غاب مارتن أوديجارد قائد أرسنال بسبب الإصابة، ويغيب أيضا الظهير الأيسر أولكساندر زينتشينكو.

ويستمر أيضا غياب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر عن أرسنال للإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – كيران تيرني

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – فابيو فييرا

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.