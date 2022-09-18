فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي فيوتشر بالفوز على بول جينجا في الكونفدرالية

أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن إيقاف ثنائي الفريق: محمود عبد الرحيم "جنش"، وأحمد رفعت، لأجل غير مسمى.

وصرّح السقا عبر صدى البلد: "مسألة جنش ورفعت انتقلت بالكامل إلى مجلس الإدارة".

وأضاف: "الأمر لم يعد معي أو مع علي ماهر".

أخبار متعلقة
يمتلكه ويدربه أسطورة سيراليون.. من هو نادي كالون منافس فيوتشر في الدور الثاني لـ الكونفدرالية فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة بوبو الكونفدرالية - رائعة جوزيف جوناثان تقود فيوتشر لانتصاره الأول قاريا والتأهل للدور الثاني تعرف على سبب تواجد علي ماهر في المدرجات خلال مباراة فيوتشر وبطل أوغندا خبر في الجول – العقوبات تنتظر رفعت وجنش في فيوتشر.. وغياب محتمل عن لقاء جينجا

وتابع: "قرار الإدارة حتى الآن هو الإيقاف لأجل غير مسمى".

وأشار: "هما مستمران مع الفريق حتى الآن، لكن التصرف لم يكن جيدًا تمامًا".

وشدد: "أيًا كان قرار مجلس الإدارة سيتم تنفيذه، حاليًا هما يتدربان على انفراد".

وعن سبب المشاجرة أو صاحب المسؤولية الأكبر، تساءل السقا: "هل هناك فارق في هوية من بدأ؟ أيًا كانت الأسباب فالمشهد كان صعبًا للغاية".

وكان FilGoal.com قد علم في وقتٍ سابق أن فيوتشر قد قرر حرمان الثنائي من التدرب لحين البت في العقوبات المنتظر توقيعها عليهما.

وكان جنش ورفعت اشتبكا بالأيدي عقب مواجهة بول جينجا السبت الماضي في ذهاب التمهيدي من الكونفدرالية.

ولم يصدر فيوتشر حتى الآن أي شيء رسمي بشأن الاشتباك بين لاعبي الفريق.

وتأهل فيوتشر إلى الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية بفوزه على جيجنا الأوغندي بهدف دون رد مساء السبت.

فيوتشر جنش رفعت الكونفدرالية الدوري المصري
نرشح لكم
الشعباني يتحدث عن تفاصيل أزمته مع المصري.. واللاعب التونسي الأبرز في مصر مرتضى: أموال الزمالك في البنوك محجوز عليها.. ونتقرب من ضم ثنائي جديد مدربه السابق: سافيو قادر على التأقلم في الأهلي.. وهذه حقيقة أزمته مع الحكم مواعيد مباريات الأحد 18 سبتمبر 2022 – الزمالك قدم ويد.. دربي مدريد و3 محترفين مصدر مقرب من جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي تأجيل إعلان قائمة المنتخب لوديتي النيجر وليبيريا لما بعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت خبر في الجول - رابطة الأندية تبحث زيادة أعداد الجماهير في الدوري.. وانشاء لجنة انضباط منفصلة في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري المصري 2022-2023
أخر الأخبار
الشعباني يتحدث عن تفاصيل أزمته مع المصري.. واللاعب التونسي الأبرز في مصر 2 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل إنتر ميلان – عودة هاندانوفيتش ولاوتارو أمام أودينيزي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: أموال الزمالك في البنوك محجوز عليها.. ونتقرب من ضم ثنائي جديد 15 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية 20 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف كيتا بالدي لتعاطي المنشطات وغيابه عن السنغال في كأس العالم 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدربه السابق: سافيو قادر على التأقلم في الأهلي.. وهذه حقيقة أزمته مع الحكم 53 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأحد 18 سبتمبر 2022 – الزمالك قدم ويد.. دربي مدريد و3 محترفين ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك