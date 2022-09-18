فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية

أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن إيقاف ثنائي الفريق: محمود عبد الرحيم "جنش"، وأحمد رفعت، لأجل غير مسمى.

وصرّح السقا عبر صدى البلد: "مسألة جنش ورفعت انتقلت بالكامل إلى مجلس الإدارة".

وأضاف: "الأمر لم يعد معي أو مع علي ماهر".

وتابع: "قرار الإدارة حتى الآن هو الإيقاف لأجل غير مسمى".

وأشار: "هما مستمران مع الفريق حتى الآن، لكن التصرف لم يكن جيدًا تمامًا".

وشدد: "أيًا كان قرار مجلس الإدارة سيتم تنفيذه، حاليًا هما يتدربان على انفراد".

وعن سبب المشاجرة أو صاحب المسؤولية الأكبر، تساءل السقا: "هل هناك فارق في هوية من بدأ؟ أيًا كانت الأسباب فالمشهد كان صعبًا للغاية".

وكان FilGoal.com قد علم في وقتٍ سابق أن فيوتشر قد قرر حرمان الثنائي من التدرب لحين البت في العقوبات المنتظر توقيعها عليهما.

وكان جنش ورفعت اشتبكا بالأيدي عقب مواجهة بول جينجا السبت الماضي في ذهاب التمهيدي من الكونفدرالية.

ولم يصدر فيوتشر حتى الآن أي شيء رسمي بشأن الاشتباك بين لاعبي الفريق.

وتأهل فيوتشر إلى الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية بفوزه على جيجنا الأوغندي بهدف دون رد مساء السبت.