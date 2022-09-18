إيقاف كيتا بالدي لتعاطي المنشطات وغيابه عن السنغال في كأس العالم

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، عن إيقاف لاعبه السنغالي كيتا بالدي.

وأوضح سبارتاك أن بالدي تلقى عقوبة الإيقاف من لجنة مكافحة المنشطات الإيطالية حتى 5 ديسمبر المقبل.

ووُقعَت العقوبة على بالدي بعد ظهور عينة منشطات إيجابية خلال فترة تواجده في كالياري بالموسم الماضي.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اعتماد الإيقاف بسبب المنشطات على كل الاتحادات الوطنية.

وبالتالي سيكون بالدي ملزمًا بتطبيق الإيقاف مع ناديه الجديد والابتعاد عن أي نشاط كروي حتى ديسمبر المقبل.

ولن يتمكن بالدي من التدرب مع فريقه إلا قبل 22 يومًا فقط من انتهاء عقوبة الإيقاف.

بالتالي، يتأكد غياب بالدي عن صفوف السنغالي في كأس العالم الذي ينطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

بالدي (27 عامًا) انضم إلى سبارتاك موسكو مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وخاض بالدي 38 دقيقة فقط في مباراة أمام زينيت سان بطرسبرج بالدوري الروسي، قبل أن يتعرض للإيقاف.

الجناح صاحب الـ 40 مباراة دولية شارك مع السنغال في كأس العالم 2018، كما كان ضمن القائمة التي توجت بكأس الأمم الإفريقية 2021 في مطلع العام الجاري.

وشارك بالدي في مباراتي السنغال بتصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام بنين ورواندا في توقف يونيو الماضي بشكل طبيعي.

وكان اسم بالدي قد ارتبط بالانضمام إلى الأهلي، لكن وكيل اللاعب نفى تلك الأنباء لـ FilGoal.com جملة وتفصيلًا.

بالدي المولود في إسبانيا، بدأ مسيرته في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة، ولعب بعد ذلك لـ لاتسيو وموناكو وإنتر ميلان وسامبدوريا وكالياري.