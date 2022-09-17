كرة سلة - الكشف عن كواليس أحقية الاتحاد بضم أنس أسامة

كشف حسن البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة المصري والمسؤول عن لجنة شؤون اللاعبين كواليس أحقية الاتحاد السكندري بضم أنس أسامة.

وأعلن الزمالك تجديد تعاقده مع أنس أسامة لكن بعد عدة أسابيع انتقل اللاعب إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق من مصدر داخل اتحاد السلة أن اللاعب أصبح من حق الاتحاد بسبب وجود كشط في عقده مع الزمالك.

وقال حسن البشبيشي في تصريحات لقناة صدى البلد: "أنس أسامة أصبح من حق نادي الاتحاد رسميا".

وأضاف "منذ العام الماضي وضعنا شرطا أن أي عقد يتم إرساله لاتحاد السلة يجب أن يكون مرفق به لائحة المكافآت والعقوبات الداخلية للنادي وعليها توقيع اللاعب، مع إرسال ثلاثة نسخ موقعة من العقد مع ترجمة شروطه باللغة الإنجليزية مع العربية ودون أن يكون هناك أي كشط أو مسح في العقد".

وواصل "الزمالك أرسل العقد الخاص به يوم 13 أغسطس وخاطبناه بأن العقد المرسل لم يحتو على لائحة المكافآت والعقوبات وهناك نواقص في الترجمة ".

وتابع "ثم خاطبنا الزمالك في اليوم التالي بان هناك كشط في أحد نسخ العقد، وأخيرا تم مراسلة الزمالك للمرة الثالثة لإكمال أوراقه من حيث الترجمة واللائحة والكشط".

واستكمل "كان من المفترض أن يصل مندوب مفوض من النادي لاستلام النسخ لتعديلها وإرسال اللائحة ".

وأردف "الاتحاد السكندري كانت أوراقه مكتملة من البداية ولم يكمل الزمالك المطلوب منه ليصبح اللاعب رسميا من حق الاتحاد".

وأتم "لا توجد شبهة تزوير في الكشط الموجود في عقد الزمالك مع أنس أسامة".

وانتظم اللاعب في تدريبات الاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد