يمتلكه ويدربه أسطورة سيراليون.. من هو نادي كالون منافس فيوتشر في الدور الثاني لـ الكونفدرالية

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 23:48

كتب : إسلام أحمد

نادي كالون السيراليوني

تأهل فيوتشر إلى الدور التمهيدي الثاني في الكونفدرالية الإفريقية وضرب موعدا مع نادي كالون السيراليوني.

فيوتشر تفوق على بول جينجا الأوغندي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي فيوتشر مع كالون السيراليوني بعدما فاز على بافالوز دي بورجو البنيني بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا.

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وسيقام لقاء الدور الثاني في المسابقة، الذهاب بين يومي 8 و9 أكتوبر في ليبيريا لأن الملاعب في سيراليون ليست معتمدة بالاتحاد الإفريقي، والإياب 15 و16 أكتوبر في مصر.

نادي كالون يمتلكه الأسطورة السيراليونية محمد كالون والذي سبق له أن جاور رونالدو وكريستيان فييري وألفارو ريكوبا في إنتر ميلان الإيطالي في بداية مشواره الأوروبي، وهو أيضا المدير الفني للفريق في الوقت الحالي.

ولا يزال كالون الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 8 أهداف.

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نادي كالون

يمتلك محمد كالون أسطورة سيراليون وأشقاءه ناديا خاصا بهم يُدعى أف سي كالون، أنشئ في 2002.

قبل ذلك كان يعُرف النادي باسم "سييرا فيشيرز" واستحوذ عليه كالون رفقة اشقائه مقابل 30 ألف دولار أمريكي.

ويشغل موسى كالون شقيق محمد منصب المدير الرياضي في النادي، بينما يتولى محمد تدريب الفريق.

وسيتواجد محمد كالون في المدرجات خلال مواجهتي فيوتشر كما هو الحال مع علي ماهر بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

الفريق توج بلقب الدوري في 2006 ولقب الكأس في 2007.

سبق له تأهل لدوري الأبطال في 2007 والكونفدرالية في 2012 وفي كلاهما تخطى المرحلة الأولى وودع من الدور التمهيدي الأول.

وتأهل الفريق للمسابقة الموسم الجاري بعدما حصد كأس الاتحاد السيراليوني 2022.

وبالتالي ستكون تلك أول مرة يتأهل الفريق فيها للدور الثاني من بطولة إفريقية.

وفي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2021 تواجد لاعبين في قائمة سيراليون بالمسابقة.

FC Kallon - Sierra Leone Football.com

من هو محمد كالون؟

محمد كالون الذي بدأ مسيرته الاحترافية بعمر 15 عاما مع نادي أولد إدوراديانز موسم 1994-95، احترف في الموسم التالي ضمن صفوف التضامن اللبناني ثم الدوري السويدي ومنه إلى إنتر ميلان في 1995 الذي أخرجه في عدة إعارات منها لوجانو السويسري ثم بولونيا وجنوى وكالياري ثم تعاقد مع ريجينيا نهائيا ومنه إلى فيتشنزا.

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إنتر تعاقد معه مجددا في 2001 ليجاور رونالدو الظاهرة وألفارو ريكوبا وكريستيان فييري وهاكان شوكور وفي أول مواسمه استغل الإصابات وأنهى الموسم بتسجيل 9 أهداف كثاني هدافي الفريق.

انتقل كالون بعد 3 مواسم رفقة النيراتزوري إلى موناكو وصيف دوري أبطال أوروبا بموسم 2004-05، وفي موسم 2005-06 انتقل إلى اتحاد جدة السعودي محققا لقب دوري أبطال آسيا وهداف نسخة 2005، بل ولعب ضد الأهلي في كأس العالم للأندية في نفس الموسم.

لعب كالون لاحقا لأيك أثينا اليوناني والشباب السعودي وكالون السيراليوني وفريق صيني واعتزل في 2010.

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