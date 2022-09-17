كونتي: الإرهاق الذهني لا يمكن تفاديه.. وهذا ما قلته لـ سون بعد الهاتريك

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر سعادته بالفوز الكبير على ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أعتقد أنه من المهم أن نفهم جيدا أنك حين تلعب الكثير من المباريات بصورة متتالية، إذا لم يصيبنا الإرهاق الجسدي، سنصاب بالإرهاق الذهني".

وأضاف "كنت لاعبا وأعرف أن الكل يريد لعب مباريات كبرى في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، واللاعبون يفهمون المداورة الآن".

وأوضح "حين أملك لاعبا بجودة سون هيونج مين على مقاعد البدلاء، هذا يعني أني قادر على تغيير المباراة في لحظة".

وواصل "هناك 12 مباراة على التوالي بعد التوقف الدولي والكل سيشارك".

وأتى سون من مقاعد البدلاء ليسجل ثلاثة أهداف، في انفجار طال انتظاره منذ بداية الموسم.

وعن ذلك قال كونتي: "أنا سعيد جدا لأجله. قلت له: إذا كنت ستسجل 3 أهداف في 30 دقيقة، ربما يمكننا تكرار التجربة. ولكني كنت أمزح، أنا محظوظ. لدي مجموعة جيدة من اللاعبين".

ورفع توتنام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بينما زاد موقف ليستر سيتي سوءا، بلا فوز في أول 7 مباريات حتى الآن وفي المركز الأخير بنقطة وحيدة.