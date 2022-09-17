سون: الإحباط الذي لازمني انتهى بعد التسجيل.. لم أستطع الحركة

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

سون هيونج مين يحتفل بالهدف مع توتنام أمام ليستر سيتي

ظهر الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتهام سعيدا بعد الثلاثية أمام ليستر سيتي، وكشف سر عدم تحركه بعد تسجيله لأول هدف له في الدوري هذا الموسم.

وسجل سون هيونج مين هاتريك في 13 دقيقة و21 ثانية بعد أن بدأ المباراة أمام ليستر سيتي من على مقاعد البدلاء ليفوز توتنام بستة أهداف مقابل هدفين.

وقال سون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة عن تسجيله لثلاثية: "شعور رائع. خاصة لأن المباراة لم تكن قد انتهت، دخلت الملعب والنتيجة 3-2. كانت مباراة صعبة، والفوز بهذه الطريقة أمر لا يصدق".

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وأضاف "لم أستطع تصديق ذلك، ذهب كل الإحباط وما شعور وخيبة الأمل والشعور السلبي. لم أستطع التحرك، لذلك وقفت في مكاني. لقد جعلني الهدف أشعر بالسعادة حقا".

وواصل "كرة القدم شيء مجنون. في بعض الأحيان لا تريد الكرة الدخول إلى المرمى واليوم فعلتها ثلاث مرات".

واستكمل "هذا يغير كل شيء. لقد تعلمت الكثير في هذه الفترة الصعبة، أحتاج إلى العمل بجد في كل مرة للحصول على الفرصة".

وأتم "أنا محظوظ بتسجيل ثلاثة أهداف وفخور حقا".

ولم يسجل سون أي هدف في أول ست مباريات من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم قبل أن ينفجر أمام ليستر سيتي.

الهاتريك هو الثالث لسون مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله لأربعة أهداف أمام ساوثامبتون في سبتمبر 2020 ثم الثلاثية أمام أستون فيلا في إبريل 2022.

سون أصبح سابع لاعب بديل يسجل هاتريك في البريميرليج بعد أولي جونار سولشاير في 1999، وهاسيلبانك في 2004، وإيرنشاو في 2005، وإيمانويل أديبايور في 2006، وروميلو لوكاكو في 2013، وستيفان نايسميث في 2015.

توتنام ليستر سيتي الدوري الإنجليزي سون هيونج مين
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