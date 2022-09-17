الأهلي يكرم هشام إسماعيل.. ويرحب بالمترجم الجديد لـ مارسيل كولر
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
حرص الجهاز الفني والإداري في النادي الأهلي على إقامة حفل تكريم للمترجم هشام إسماعيل، تقديرا لجهوده أثناء عمله مع الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الماضية.
بالإضافة إلى الترحيب بالمترجم الجديد الدكتور خالد الجوادي الذي تواجد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد إسناد مهام الترجمة إليه.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قرر تغيير المترجم الخاص بالمدرب السويسري مارسيل كولر.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق المران.
كما خصص الجهاز الفني خلال المران عددا من الفقرات التدريبية للكرة الطائرة بالقدم، فضلًا عن جانب من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بقية فقرات المران.
ويواجه الأهلي فريق بتروجت وديا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر في ثاني تجاربه الودية، على أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.
ويأتي ذلك في فترة الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الأهلي مع الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي أو الجيش الرواندي.