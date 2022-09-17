الأهلي يكرم هشام إسماعيل.. ويرحب بالمترجم الجديد لـ مارسيل كولر

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

الأهلي يكرم هشام إسماعيل مترجم الفريق بعد رحيله

حرص الجهاز الفني والإداري في النادي الأهلي على إقامة حفل تكريم ‏للمترجم هشام إسماعيل، تقديرا لجهوده أثناء عمله مع الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري ‏مارسيل كولر خلال الفترة الماضية.

بالإضافة إلى الترحيب بالمترجم ‏الجديد الدكتور خالد الجوادي الذي تواجد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏التتش، بعد إسناد مهام الترجمة إليه.‏

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قرر تغيير المترجم الخاص بالمدرب السويسري مارسيل كولر.

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وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة وحرص مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق المران. ‏

كما خصص الجهاز الفني خلال المران عددا من الفقرات التدريبية للكرة الطائرة بالقدم، ‏فضلًا عن جانب من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بقية فقرات المران.‏

ويواجه الأهلي فريق بتروجت وديا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر في ‏ثاني تجاربه الودية، على أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر ‏الجاري.‏

ويأتي ذلك في فترة ‏الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور ‏الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الأهلي مع الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي ‏أو الجيش ‏الرواندي.‏

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