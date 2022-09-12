خبر في الجول - الأهلي يقرر تغيير مترجم كولر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 18:43

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي

استقر النادي الأهلي على تغيير المترجم الخاص بلمدرب السويسري لـ مارسيل كولر المدير الفني الجديد.

وعلم FilGoal.com أمس أن الأهلي قرر تواجد هشام إسماعيل بسبب تحدث كولر بالألمانية مع القليل من الفرنسية.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأهلي قرر تغيير المترجم ومن المنتظر الإعلان عن المترجم الجديد في وقت قريب.

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واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس الأحد مارسيل كولر المدرب السويسري للفريق لأول مرة.

وتواجد مارسيل كولر داخل أروقة الأهلي أمس الأحد رفقة الجهاز المعاون، وعقدوا جلسة مع الخطيب.

وشهدت الجلسة تواجد ميشيل يانكون الذي عاد لمنصب مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

من جهة أخرى، قاد مارسيل كولر مران الفريق لأول مرة، والذي شهد حضورجميع اللاعبين باستثناء أليو ديانج.

وشهد المران تواجد ميشيل يانكون الذي قاد تدريبات الحراس الأربعة، محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزة علاء، ومصطفى شوبير.

واقتصر المران على تدريبات بدنية خفيفة بسبب عودة اللاعبين من إجازة نهاية الموسم.

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