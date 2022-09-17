المسمار الأخير في نعش رودجرز؟ هاتريك البديل سون يقود توتنام للفوز بسداسية على ليستر

ضرب توتنام هوتسبير ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

قرر أنطونيو كونتي وضع سون هيونج مين هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، مشاركة مع صلاح، على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، جلس جيمي فاردي على مقاعد بدلاء ليستر سيتي وتواجد المدافع الجديد فوت فايس أساسيا.

المباراة بدأت مشتعلة ليحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح جيمس جاستن بعد تدخل من دافينسون سانشيز في الدقيقة الرابعة.

ونجح هوجو لوريس في التصدي لضربة الجزاء قبل أن تقرر تقنية الفيديو إعادتها بسبب تقدم الحارس الفرنسي من أمام خط المرمى.

هذه المرة لم يخطئ يوري تليمانس ليسدد بقوة إلى شباك توتنام.

رد توتنام لم يتأخر كثيرا وعن طريق حلهم المفضل هذا الموسم الكرات الثابتة.

ليدرك هاري كين هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من عرضية ديان كولوسيفسكي.

الهدف هو الـ189 لكين في الدوري الإنجليزي والـ18 في شباك ليستر سيتي ليواصل ممارسة هوايته المفضلة بالتسجيل في شبك الذئاب.

توتنام واصل سيطرته ليسجل مجددا في الدقيقة 22 وبطريقته المفضلة أيضا بعد عرضية من بيريسيتش في ضربة ركنية ورأسية من داير سكنت الشباك.

تراجع توتنام بعدها ليسيطر ليستر سيتي على المباراة ويسدد دوسبيري هال فوق العارضة مع الدقيقة 33.

وعاد بارنز للمحاولة مجددا لتخرج تسديدة هيرفي بارنز بجوار القائم بقليل بعدها بأربع دقائق.

وفي الدقيقة 41 أدرك جيمس ماديسون هدف التعادل بعد عرضية من تيموس كاستاني.

توتنام لم يمهل ليستر سيتي كثيرا في الشوط الثاني ليضغط رودريجو بينتانكور بقوة على ويلفرد نديدي ويقطع الكرة لينطلق ويسدد في الشباك مع الدقيقة 47.

تألق بعدها هوجو لوريس أمام رأسية باتسون داكا في الدقيقة 57.

قرر أنطونيو كونتي بعدها إقحام سون هيونج مين في مكان ريتشارلسون مع الدقيقة 59.

الكوري لم يحتج لأكثر من 11 دقيقة ليستلم كرة من بينتانكور ويتوغل عمق دفاع ليستر سيتي ويسجل الهدف الرابع من تسديدة قوية.

سون عاد مجددا ليوقع على الهدف الخامس مع الدقيقة 84 وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضا بعد تمريرة هاري كين.

الكوري سجل هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة للمرة الأولى مع توتنام.

ولم يتوقف هداف البريميرليج عند هذا الحد، ليسجل الهدف السادس بعدها بدقيقتين إثر تمريرة من هويبيرج.

الهاتريك هو السابع للاعب بديل في البريميرليج بعد أولي جونار سولشاير في 1999، وهاسيلبانك في 2004، وإيرنشاو في 2005، وإيمانويل أديبايور في 2006، وروميلو لوكاكو في 2013، وستيفان نايسميث في 2015.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 17 في المركز الثاني بنفس رصيد مانشستر سيتي.

بينما استمر ليستر سيتي متذيلا للترتيب بنقطة واحدة.