الكونفدرالية - هلال الساحل يتأهل رغم الخسارة ويضرب موعدا مع بيراميدز

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 20:27

كتب : هاني العوضي

هلال الساحل

تأهل هلال الساحل السوداني إلى دور الـ 32 في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بتخطيه لفريق جيتا جولد التنزاني في الدور التمهيدي.

جاء ذلك رغم خسارة مباراة الإياب على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث فاز جيتا جولد بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهل هلال الساحل بفضل فوزه ذهابا بهدف دون رد على ملعب أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك وفقا لقاعدة التسجيل خارج الأرض.

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بذلك يضرب هلال الساحل موعدا مع بيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مواعيد مباريات دور الـ 32 للكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب في السودان بين 7 و9 أكتوبر المقبل.

على أن تقام مواجهة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بين يومي 14 و16 من الشهر ذاته.

بيراميدز هلال الساحل الكونفدرالية
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