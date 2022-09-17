تشكيل فيوتشر - محمد رضا وعمر كمال أساسيان ضد بول جينجا.. وغياب جنش ورفعت

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 20:23

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر وبول جينجا

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر تشكيل الفريق الذي سيواجه بول جينجا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل خروج الثنائي يتواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت من قائمة المباراة.

ويقود الثنائي أحمد عاطف ومروان محسن هجوم الفريق.

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ويبدأ عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" اللقاء في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف نجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: محمد رضا "بوبو" - كريم وليد –– غنام محمد - أيمن الصفاقسي

الهجوم:مروان محسن – أحمد عاطف

الدكة: محمد علي - محمود رزق – طارق طه – مصطفى البدري – محمود شعبان – عمر سافيولا – محمدأحمد يوسف

ويغيب ناصر ماهر ومحمد فاروق للإصابة.

ولم يتواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت في القائمة رفقة مروان صحراوي وعربي بدر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في أوغندا بالتعادل السلبي في اللقاء الرسمي الأول لفيوتشر قاريا.

تشكيل فيوتشر الكونفدرالية بول جينجا
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