مران الزمالك - تدريبات خاصة وتقسيمة قوية قبل مواجهة إليكت سبورت

رافقت الشرطة الكاميرونية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وهي في طريقها لملعب أحمدو أهيدجو، لخوض التدريب الوحيد بالكاميرون، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبيعلى تعقيم الحافلة الخاصة باللاعبين وحافلة الإداريين والإعلامين قبل التوجه لملعب أحمدو أهيدجو، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي ينفذها الجهاز الطبي للوقاية من الأوبئة .

وبدأ مران الزمالك بعمليات الإحماء والجري حول الملعب لمدة عشر دقائق في حين خضع محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ثلاثي حراس المرمي لتدريبات تمرير بالكره تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا على تفقد أرضيه ملعب أحمدو أهيدجو قبل بدء التدريبات التكتيكية وأبدى المدرب رضاه عن جودة الملعب.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال خلال مران اليوم السبت.

وتضمنت هذه الفقرة تدريب اللاعبين على لعب الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تدريبات الجري وتخطي الحواجز.

وحرص الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على المجموعة الأولى في حين تولى روي أجواش المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، وتم خلال هذه الفقرة، تدريب اللاعبين على الضغط علي المنافس.

وحرصت داليا غبريال سفيرة مصر في الكاميرون على حضور تدريب الفريق برفقة بعض أفراد السفارة لمؤازرة الفريق الأبيض.

ووجه فيريرا الشكر إلى السفيرة على مؤازرتها للفريق منذ وصوله إلى ياوندي.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية خلال المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام قيادة التقسيمة، وشهدت مشاركة الحارسين محمد نديم والسيد عطية، في حين خاض محمد عواد تدريبات خاصة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي غدا الأحد على ستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.