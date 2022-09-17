مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تراوري أقرب للرحيل.. وهذا ما سيحدث

وصل عدد اللاعبين الأجانب في بيراميدز إلى 6، ويقترب البوركينابي إريك ترواري من الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إريك تراوري النادي : بيراميدز بيراميدز

وضم بيراميدز المغربي محمد الشيبي قادما من الجيش الملكي المغربي ليصبح سادس اللاعبين الأجانب في الفريق.

ويضم بيراميدز حاليا كل من: محمد الشيبي – وليد الكرتي – إريك ترواري - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي.

وقال مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com: "وصول عدد اللاعبين الأجانب في الفريق إلى 6، سيكون البوركينابي إريك ترواري الأقرب للرحيل".

وأضاف "اللاعب يمتلك عروضا من المصري وفيوتشر والبنك الأهلي".

وأتم "لو لم يصل العرض المناسب للاعب، سيتم وضعه في قائمة الانتظار".

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم لبيراميدز قادما من مصر للمقاصة في يناير 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض 128 مباراة مع بيراميدز وسجل 24 هدفا وصنع 10.

وبقميص منتخب بلاده شارك في 15 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا، وتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2021 واحتل خلالها المركز الرابع مع الخيول.

وتواجد إريك في قائمة الفريق الإفريقية لموسم 2022-23 إذ يشارك بيراميدز في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)