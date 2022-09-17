انضمام الصفقات الجديدة.. بيراميدز يعلن القائمة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي بقميص بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز قائمة الفريق الإفريقية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية في الموسم الجديد 2022/2023.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وضمت القائمة 31 لاعبا من بينهم الصفقات الجديدة.

وشهدت القائمة انضمام الصفقات الجديدة لنادي بيراميدز وهي كريم حافظ ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي.

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ويلعب بيراميدز في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية ضد هلال الساحل السوداني.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد فتحي – محمد الشيبي – عبد الرحمن صميدة

الوسط: يوسف شعبان – محمود سيد "أوكا" – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – بلاتي توريه – محمود عبد العاطي "دونجا" – هشام محمد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – محمود صابر – محمد صادق – إسلام عيسى – إريك تراوري – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي – محمود وادي – دودو الجباس

بيراميدز مصطفى فتحي الكونفدرالية
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