انضمام الصفقات الجديدة.. بيراميدز يعلن القائمة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية

أعلن نادي بيراميدز قائمة الفريق الإفريقية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية في الموسم الجديد 2022/2023.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وضمت القائمة 31 لاعبا من بينهم الصفقات الجديدة.

وشهدت القائمة انضمام الصفقات الجديدة لنادي بيراميدز وهي كريم حافظ ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي.

ويلعب بيراميدز في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية ضد هلال الساحل السوداني.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد فتحي – محمد الشيبي – عبد الرحمن صميدة

الوسط: يوسف شعبان – محمود سيد "أوكا" – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – بلاتي توريه – محمود عبد العاطي "دونجا" – هشام محمد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – محمود صابر – محمد صادق – إسلام عيسى – إريك تراوري – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي – محمود وادي – دودو الجباس