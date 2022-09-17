انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (6) - (2) ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق73: جوووووووووووووول الكوري يبدأ الموسم، هدف رابع من سون

ق59: دخول سون وروميرو في مكان ريتشارلسون وسانشيز

ق57: لوريس يتألق من أمام رأسية باتسون داكا

ق47: جووووووووووووول ثالث من بينتانكور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: هوجو لوريس يتألق أمام تسديدة ماديسون من داخل منطقة الجزاء

ق43: رأسية من سانشيز يتصدى لها وارد وتصطدم بالعارضة

ق41: جووووووول التعادل من جيمس ماديسون بتسديدة رائعة بعد عرضية تيموي كاستاني

ق37: بارنز كاد أن يدرك هدف التعادل ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة بقليل

ق33: تسديدة من دوسبيري هال فوق العارضة

ق28: هدف ثالث ملغي لتوتنام بعد خطأ من سانشيز على الحارس وارد

ق22: جوووووووووووول الثاني من داير بعد عرضية بيريسيتش

ق16: تسديدة من هويبيرج فوق العارضة

ق13: إيفان بيرسيتش يطالب بضربة جزاء بعد إدعاء لمسة اليد على ويلفرد نديدي ولكن الحكم يطلب استمرار اللعب

ق9: جووووووووووووووول التعادل من هاري كين بعد عرضية من كولوسيفسكي

ق6: جووووووووول أول من تليمانس بعد إعادة ضربة الجزاء

ق6: تقنية الفيديو تعيد ضربة الجزاء

ق5: هوجو لوريس يتألق ويتصدى لضربة الجزاء

ق4: ضربة جزاء لصالح جيمس جاستن على دافينسون سانشيز

بداية المباراة