انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (6) - (2) ليستر سيتي
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق73: جوووووووووووووول الكوري يبدأ الموسم، هدف رابع من سون
ق59: دخول سون وروميرو في مكان ريتشارلسون وسانشيز
ق57: لوريس يتألق من أمام رأسية باتسون داكا
ق47: جووووووووووووول ثالث من بينتانكور
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: هوجو لوريس يتألق أمام تسديدة ماديسون من داخل منطقة الجزاء
ق43: رأسية من سانشيز يتصدى لها وارد وتصطدم بالعارضة
ق41: جووووووول التعادل من جيمس ماديسون بتسديدة رائعة بعد عرضية تيموي كاستاني
ق37: بارنز كاد أن يدرك هدف التعادل ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة بقليل
ق33: تسديدة من دوسبيري هال فوق العارضة
ق28: هدف ثالث ملغي لتوتنام بعد خطأ من سانشيز على الحارس وارد
ق22: جوووووووووووول الثاني من داير بعد عرضية بيريسيتش
ق16: تسديدة من هويبيرج فوق العارضة
ق13: إيفان بيرسيتش يطالب بضربة جزاء بعد إدعاء لمسة اليد على ويلفرد نديدي ولكن الحكم يطلب استمرار اللعب
ق9: جووووووووووووووول التعادل من هاري كين بعد عرضية من كولوسيفسكي
ق6: جووووووووول أول من تليمانس بعد إعادة ضربة الجزاء
ق6: تقنية الفيديو تعيد ضربة الجزاء
ق5: هوجو لوريس يتألق ويتصدى لضربة الجزاء
ق4: ضربة جزاء لصالح جيمس جاستن على دافينسون سانشيز
بداية المباراة