ذا أثليتك: جراحة الكتف لن تهدد مشاركة فيليبس في كأس العالم

يخضع كالفن فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا لعملية جراحية في الكتف.

بحسب ذا أثليتك، فإن ابن الـ26 عاما سيحتاج لإجراء عملية جراحية في الكتف ولكنها لن تهدد مشاركته في المونديال رغم التخوفات في البداية من ذلك.

ولن يتواجد فيليبس في قائمة الأسود الثلاثة لمعسكر سبتمبر الجاري.

وغاب فيليبس عن مباراة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز رجال جوارديولا بثلاثة أهداف دون رد.

ويعاني فيليبس من مشاكل في كتفه منذ إصابته خلال مباراة ليدز الأخيرة في الموسم قبل الماضي 2020-2021.

وكانت هناك مخاوف من غيابه عن يورو 2020 ولكنه تعافى ولعب دورا رئيسيا في وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى النهائي.

وانتقل كالفن فيليبس إلى مانشستر سيتي قادما من ليدز يونايتد الصيف الماضي.

ولعب فيليبس ثلاث مباريات فقط كبديل مع مانشستر سيتي بمجموع 13 دقيقة منذ بداية الموسم.