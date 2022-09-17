ذا أثليتك: جراحة الكتف تهدد مشاركة فيليبس في كأس العالم

أصبحت مشاركة كالفن فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي مع منتخب إنجلترا في كأس العالم مهددة بسبب الإصابة.

بحسب ذا أثليتك، فإن ابن الـ26 عاما قد يحتاج لإجراء عملية جراحية في الكتف وهو ما قد يهدد مشاركته في المونديال.

وغاب فيليبس عن مباراة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز رجال جوارديولا بثلاثة أهداف دون رد.

ويعاني فيليبس من مشاكل في كتفه منذ إصابته خلال مباراة ليدز الأخيرة في الموسم قبل الماضي 2020-2021.

وكانت هناك مخاوف من غيابه عن يورو 2020 ولكنه تعافى ولعب دورا رئيسيا في وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى النهائي.

وانتقل كالفن فيليبس إلى مانشستر سيتي قادما من ليدز يونايتد الصيف الماضي.

ولعب فيليبس ثلاث مباريات فقط كبديل مع مانشستر سيتي بمجموع 13 دقيقة منذ بداية الموسم.