استفاقة بورنموث تتواصل.. رجال أونيل يفرضون التعادل على نيوكاسل في جيمس بارك

واصل بورنموث استفاقته مع مدربه الجديد جاري أونيل ليحصد نقطته الخامسة في آخر ثلاث مباريات بالتعادل مع نيوكاسل بهدف لكل فريق على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

أونيل تولى مسؤولية تدريب بورنموث بعد إقالة سكوت باركر إثر الهزيمة بتسعة أهداف دون رد أمام ليفربول.

تعادل بعدها بورنموث دون أهداف مع ولفرهامبتون قبل أن يقلب تأخره أمام نوتنجهام فورست خارج ملعبه بهدفين لفوز بثلاثة أهداف.

نيوكاسل سيطر على أغلب مجريات الشوط الأول وكاد تريبيه أن يسجل أول أهداف المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 26 ولكن القائم منعها من دخول المرمى.

وفي الشوط الثاني فاجئ فيليب بيلينج نيوكاسل بهدف عكس سير المباراة في الدقيقة 62 من عرضية جوردان زيمورا ليقابلها بقدمه نحو الشباك مغالطةً نك بوب.

الهدف هو الثاني لبيلينج في الدوري هذا الموسم.

رد نيوكاسل لم يتأخر كثيرا ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودةى لتقنية لفيديو إثر لمسة يد على سينسي.

ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 66 موقعا على ثاني أهدافه مع الماكبايز في ثلاث مباريات بعد انتقاله من ريال سوسيداد.

طالب لاعبو نيوكاسل بركلة جزاء أخرى في الدقيقة 72 بداعي لمسة اليد على بيلينج ولكن الحكم طلب استمرار اللعب.

نيوكاسل واصل سيطرته على المباراة دون أن

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الثامنة في الدوري، ولكن نيوكاسل استمر في المركز العاشر بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ12 بفارق الأهداف.