فيرمينو: أتنافس مع مدرب البرازيل للحصول على مكان في قائمة المنتخب بالمونديال

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - ليفربول وبنفيكا

عبر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول عن شعوره بالقلق تجاه إمكانية انضمامه لقائمة منتخب البرازيل في كأس العالم المقبل.

وقال فيرمينو خلال تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "بالطبع أنا حزين لأنني لم أشارك في المباريات السابقة مع المنتخب ولكن كانت هناك أشياء غير متوقعة مثل الإصابات".

وأضاف "المدير الفني تيتي هو من يعتبر أنني أتنافس معه للحصول على مكان في قائمة البرازيل بكأس العالم".

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وأكمل "تفكيري الأول الآن هو أن أكون هناك في كأس العالم مع منتخب البرازيل، أشعر بالقلق حيال ذلك، وأتمنى أن يتم استدعائي لأن هذا ما أعمل بكل قوة لتحقيقه".

فيرمينو انتقل للحديث عن مستواه مع ليفربول وعن موسم الفريق الإنجليزي قائلا: "أنا سعيد لوصولي إلى 100 هدف مع ليفربول، عاينت في الموسم الماضي بسبب الإصابات التي أعاقتني كثيرا عن التقدم".

وأشار "الحمد لله لقد عدت هذا الموسم، أشعر أنني بحالة جيدة ومتحفز للعب في جميع المنافسات التي نشارك فيها".

وأتم تصريحاته "يجب أن أواصل العمل الجاد هنا لأنني أحلم بالتواجد في كأس العالم".

البرازيل فيرمينو ليفربول كأس العالم
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