التشكيل - سون على مقاعد بدلاء توتنام.. وداكا يقود هجوم ليستر

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

هاري كين - سون هيونج مين

تواجد سون هيونج مين هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، مشاركة مع صلاح، على مقاعد بدلاء توتنام أمام ليستر سيتي.

وتقام المباراة على ملعب توتنام ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

أخبار متعلقة
رئيس النجوم لـ في الجول: لدينا نسبة 50% من انتقال عمرو السيسي لأي فريق رحل دونجا وجاء آخر.. بيراميدز يضم دونجا من الإسماعيلي ريان: لم أستفز لاعبي الزمالك بل بصق أحدهم في وجهي.. والأهلي يفتقد رمضان صبحي جريليش: الجميع يتحدث عني بسبب القيمة التي أتيت بها

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كليمون لينجليه - دافينسون سانشيز - إيريك داير

خط الوسط: إيفان بيريسيتش - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ريتشارلسون - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

وعلى الجانب الآخر، تواجد جيمي فاردي على مقاعد بدلاء ليستر سيتي.

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: تيموي كاستاني - جوني إيفانز - فوت فايس - جيمس جاستن

خط الوسط: ويلفرد نديدي - يوري تليمانس - دوسبيري هال

خط الهجوم: هيرفي بارنز - باتسون داكا - جيمس ماديسون

ويتواجد توتنام في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

بينما يتذيل ليستر سيتي جدول الترتيب بنقطة واحدة.

توتنام ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0) - (0) ليستر سيتي.. إعادة ضربة الجزاء ذا أثليتك: جراحة الكتف تهدد مشاركة فيليبس في كأس العالم استفاقة بورنموث تتواصل.. رجال أونيل يفرضون التعادل على نيوكاسل في جيمس بارك فيرمينو: أتنافس مع مدرب البرازيل للحصول على مكان في قائمة المنتخب بالمونديال جريليش: الجميع يتحدث عني بسبب القيمة التي أتيت بها جوارديولا: هالاند مطالب بالاستمرارية.. وهدف فودين أنهى المعاناة أمام ولفرهامبتون هالاند التاريخي وهدايا دي بروين ضمن أرقام فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون لا يعرف الرحمة.. هالاند يقود مانشستر سيتي لإسقاط ولفرهامبتون وتصدر الدوري مؤقتا
أخر الأخبار
الأهلي يكشف موقف معلول وديانج من المشاركة مع تونس ومالي 51 ثاتيه | الكرة المصرية
الثامن بتوقيع ليفاندوفسكي.. برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز على إلتشي 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0) - (0) ليستر سيتي.. إعادة ضربة الجزاء 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (0) (0) الترجي.. بداية اللقاء 16 دقيقة | كرة يد
ذا أثليتك: جراحة الكتف تهدد مشاركة فيليبس في كأس العالم 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انضمام الصفقات الجديدة.. بيراميدز يعلن القائمة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
جواو موتا يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الإسماعيلي 32 دقيقة | الكرة المصرية
استفاقة بورنموث تتواصل.. رجال أونيل يفرضون التعادل على نيوكاسل في جيمس بارك 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك