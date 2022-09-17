التشكيل - سون على مقاعد بدلاء توتنام.. وداكا يقود هجوم ليستر

تواجد سون هيونج مين هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، مشاركة مع صلاح، على مقاعد بدلاء توتنام أمام ليستر سيتي.

وتقام المباراة على ملعب توتنام ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كليمون لينجليه - دافينسون سانشيز - إيريك داير

خط الوسط: إيفان بيريسيتش - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ريتشارلسون - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

وعلى الجانب الآخر، تواجد جيمي فاردي على مقاعد بدلاء ليستر سيتي.

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: تيموي كاستاني - جوني إيفانز - فوت فايس - جيمس جاستن

خط الوسط: ويلفرد نديدي - يوري تليمانس - دوسبيري هال

خط الهجوم: هيرفي بارنز - باتسون داكا - جيمس ماديسون

ويتواجد توتنام في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

بينما يتذيل ليستر سيتي جدول الترتيب بنقطة واحدة.