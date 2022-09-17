هالاند يكتب رقما يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 13:56

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

كتب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقما تاريخيا في مباراة فريقه التي تقام اليوم السبت ضد ولفرهامبتون.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

ويحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفا بتسديدة زاحفة قوية بيمناه في الدقيقة 16.

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وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفا على الأقل في أول أربع مباريات له خارج ملعبه في المسابقة.

وسجل هالاند هدفا ضد وست هام ومثله أمام نيوكاسل وأستون فيلا قبل هدف اليوم ضد ولفرهامبتون.

وكان هالاند توج بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعدما سجل ثمانية أهداف في خمس مباريات خاضها خلاله.

هالاند مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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