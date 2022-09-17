طاقم تحكيم كونغولي للقاء الزمالك وإيليكت في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 13:24

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قيادة مباراة إيليكت التشادي والزمالك إلى الحكم الكونغولي بيير جان نجوين.

ويحل الزمالك ضيفا غدا الأحد على إيلكت في ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون لمواجهته في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاون بيير جان كل من سام ثيرمويل ويودريل رول.

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فيما يتولى وجيو بانجو جيو مهمة الحكم الرابع.

فيما يتولى سيبيت بيجي راساس مهمة مراقب المباراة.

وكان الزمالك أعلن أمس الجمعة قائمة الفريق المسافرة للكاميرون والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

في الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - " محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

الزمالك دوري أبطال إفريقيا إيليكت
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