قائمة الجزائر - محرز وبلايلي.. وعودة ديلور أمام غينيا ونيجيريا

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

رياض محرز الجزائر أمم إفريقيا

اختار جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر 24 لاعبا في التوقف الدولي الجاري لمواجهتي غينيا ونيجيريا وديا.

ويلعب منتخب الجزائر ضد غينيا وديا يوم 23 سبتمر الجاري.

فيما يواجه منافسه النيجيري يوم 27 من الشهر ذاته.

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وشهدت قائمة منتخب الجزائر تواجد رياض محرز نجم مانشستر سيتي ويوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي.

وعاد أندي ديلور مهاجم نيس الفرنسي لقائمة منتخب الجزائر بعد غيابه الفترة الماضية.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

في حراسة المرمى: أنتوني مانديرا- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

في الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- محمد أمين توجاي- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- كريم زيدادكا- رامي بن سبعيني

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- هشام بوداوي- راميز زروقي - نبيل بن طالب – مهدي زرقان – خير الدين مرزوقي.

في الهجوم: رياض محرز- أندي ديلور- يوسف بلايلي- محمد أمين عمورة - إسلام سليماني- أدم وناس – بلال براهيمي.

منتخب الجزائر جمال بلماضي رياض محرز
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