تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وجريليش وسيلفا يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس لملاقاته في ثامن جولات المسابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو- مانويل أكانجي- روبن دياز- جون ستونز

في الوسط: كيفن دي بروين- رودري- فيل فودين

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- بيرناردو سيلفا

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 بست نقاط.

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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