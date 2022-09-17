جيرارد يكشف عن رسالة ملكية قبل لقاء أستون فيلا وساوثامبتون

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - أستون فيلا أمام مانشستر سيتي

كشف ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا عن إرسال الأمير ويليام دوق كامبريدج رسالة إلى النادي خلال منتصف الأسبوع قبل لقاء الفريق مع ساوثامبتون.

وفاز أستون فيلا على ساوثامبتون في ملعب فيلا بارك مساء أمس الجمعة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جيرارد عقب المباراة قائلا: "الأمير ويليام أرسل للنادي رسالة قبل عدة أيام وهذا يظهر كل شيء يفكر فيه بشأن هذا النادي".

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وتابع "بالنسبة لنا أن نفوز ونخرج بشباك نظيفة فأنا واثق أنه سيكون فخورا الآن".

وأردف "هو أراد أن يكون معنا، هو دائما على تواصل مع الجميع بشكل فردي ويحبهم هنا، إنه أمر مثير للإعجاب ومدى اهتمامه بالنادي، يتابع كل شيء عن أستون فيلا لذا فإن إرسال رسالة في الموقف الذي يمر به حاليا هو أمر مثير للإعجاب حقا".

وفقد الأمير ويليام، جدته الملكة إليزابيث الثانية قبل عدة أيام والتي توفيت عن عمر يناهز 96 عاما.

ومن المعروف عن الأمير ويليام تشجيعه الكبير لأستون فيلا وتواجده المستمر في الملعب لدعمه.

أستون فيلا جيرارد الدوري الإنجليزي
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