بلال مظهر عبد الرحمن: هكذا سجلت الخماسية.. ولست مظلوما مع المنتخب

تحدث بلال مظهر عبد الرحمن لاعب باناثينايكوس اليوناني عن تسجيله لـ 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وقاد المهاجم المصري الشباب باناثينايكوس اليوناني للفوز على سلافيا صوفيا البلغاري بنتيجة 8-0 ذهابا.

وقال اللاعب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نلعب في ملعبنا ولدينا تعليمات بتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف لحسم الأمور على ملعبنا دون انتظار ما سيحدث هناك".

وأضاف "كنا نضغط من الأمام مبكرا ونجحنا في التسجيل في الدقائق الأولى مما أثر على المنافس، واكتسبنا المزيد من الثقة بعد الهدف الثاني".

وتابع "بدأنا نحكم سيطرتنا على الاستحواذ بعد ذلك وأتت بقية الأهداف بشكل طبيعي بعد ذلك".

وعن نظام البطولة قال بلال مظهر: "البطولة تأخذ مجموعات دوري أبطال أوروبا للكبار، أما أبطال دوريات هذه المرحلة السنية في البلاد الأوروبية من الذين لم تتأهل فرقهم الأولى إلى دور المجموعات، فيخوضون مجموعة مواجهات إقصائية أخرى".

وأوضح "إذا اجتزنا سلافيا صوفيا بعد مباراة الإياب سنخوض مواجهة إقصائية أخرى، ومنها يمكننا التأهل إلى دور الـ 16.

أما عن تجربته الاحترافية قال: "قضيت 3 سنوات في اليونان، وفزنا بدوري تحت 19 عاما الغائب عن باناثينايكوس منذ 4 سنوات".

وأضاف "الآن ألعب مع الفريق الثاني للنادي، والذي ينافس في الدرجة الثانية. وأتدرب مع الفريق الأول".

وواصل "عقدي يمتد لمدة عامين، وحاليا تركيزي في الملعب. أريد الاستمرار في أوروبا وحين يأتي الوقت سأفكر في الدوري المصري. والدي ينصحني أيضا بالاستمرار في أوروبا ومحاولة تشريف مصر مثلما يفعل محمد صلاح".

وتحدث اللاعب عن المحترفين المصريين في اليونان قائلا: "أحمد حسن كوكا كان هنا حتى وقت قريب ويسجل بشكل مستمر، وشيكابالا أيضا مع باوك وعمرو وردة حين فاز بجائزة أفضل لاعب هنا في اليونان. إنهم يحبون اللاعبين المصريين ويحترمونهم".

وأخيرا عن عدم انضمامه لمنتخب مصر قال: "عدم استمراري ليس قراري. هذا قرار المدرب. أتيت لمنتخب الشباب مرتين في معسكرات البطولة العربية، وفي آخر 3 معسكرات لم يتم التواصل معي، وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

وأوضح "لست مظلوما. المدير الفني له فكر يريد تطبيقه ويرى أنه بحاجة للاعبين آخرين في ذلك الوقت. هذا قرار المدير الفني، ويجب أن أواصل السعي والعمل في الملعب حتى يأتي وقتي".

ونفى بلال مظهر وجود عرض له لتمثيل منتخب فرنسا كونه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، قائلا: "حاليا لا توجد عروض. كان أمامي عرض منذ عامين في وقت جائحة كورونا وحدثت بعض المشاكل في ذلك الوقت، ولكن هذا كان آخر معسكر تواصلوا معي لأجله".