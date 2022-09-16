الدوري الإنجليزي - عودة في 6 دقائق.. فولام يضرب نوتنجهام بثلاثية وأستون فيلا يفوز أخيرا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

جواو بالينيا

قلب فولام الطاولة على مضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في بداية منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت من صاحب الأرض، بهدف تايو أوونيي في الدقيقة 11 من ركنية أرسلها إليه روبن ياتس.

الشوط الأول انتهى بهذه النتيجة، ولكن الثاني كان يحمل الكثير من الأحداث..

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في الدقيقة 54 تعادل فولام بركنية أرسلها ويليان ليودعها كيني تيتي بالرأس في الشباك.

وفي الدقيقة 57 تقدم فولام بهدف جواو بالينيا، الذي تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد في أقصى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 60 أرسل بالينيا الكرة صوب هاريسون ريد ليسجل الثالث على حدود المنطقة أيضا.

وبينما كانت تلك الدقائق قليلة كافية لقتل المباراة، إلا أن لويس أوبراين أعاد لها الحياة بمتابعة في الدقيقة 77، لتستمر الإثارة حتى النهاية، ولكن لم تتغير النتيجة.

الفوز الثالث لفريق فولهام رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتا، فيما استمرت معاناة نوتنجهام بتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

على الجانب الآخر فاز أستون فيلا على ساوثامبتون بهدف دون رد، سجله جاكوب رامسي من متابعة لكرة تايرون مينجز العائدة من العارضة في الدقيقة 41.

ويرجع آخر فوز حققه أستون فيلا في الدوري إلى مباراة الجولة الثانية ضد إيفرتون (2-1) والتي أقيمت في الثالث عشر من أغسطس الماضي.

الفوز الثاني للفيلانز رفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما يتفوق ساوثامبتون بفارق الأهداف وبنفس الرصيد في المركز الثاني عشر.

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