وصول بعثة الزمالك إلى الكاميرون وسلبيه المسحة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 21:51

كتب : إبراهيم رمضان

حسام عبد المجيد - سيف الجزيري - محمد أشرف روقا - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

وصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إليكت بطل تشاد.

ويلعب الزمالك ضد إليكت يوم الأحد، على ستاد أحمد أهيدجو في ذهاب الدور التمهيدي الأول لـ دوري أبطال أفريقيا.

وأجرت بعثة الزمالك مسحة طبية فور وصولها إلى الكاميرون، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد البعثة، وتوجه بعدها الفريق إلى فندق الإقامة.

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وكان في استقبال بعثة الزمالك كل من داليا غبريال سفير مصر في الكاميرون ومجدي الزعبي نائب السفير .

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

في الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - " محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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