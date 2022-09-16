الداخلية لـ في الجول: سنضم مصطفى فوزي مهاجم شباب الأهلي

أصبح مصطفى فوزي مهاجم شباب الأهلي قريبا من الانتقال لصفوف الداخلية.

وعاد الداخلية مجددا للدوري المصري بعد غياب موسمين عقب تأهله بطلا لمجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وصرّح عثمان الدسوقي المشرف على الكرة بنادي الداخلية لـ FilGoal.com: "مصطفى فوزي مواليد 99 مهاجم الأهلي، وقع لفريق الداخلية وسنحدد خلال الساعات المقبلة نظام التعاقد".

وأضاف "الفريق تعاقد مع أكثر من لاعب وسنعلن عنهم خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار عليهم".

وتواجد مصطفى فوزي في قائمة الانتظار للأهلي للموسم الجديد والتي ضمت أيضا صلاح محسن وأحمد النجار لاعب فريق الشباب.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.