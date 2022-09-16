سيراميكا كليوباترا يضم عمرو قلاوة

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمرو قلاوة قادما من بورتو السويس.

لاعب الوسط وقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.

وكشف وائل علاء المشرف على الكرة في نادي بورتو السويس في وقت سابق لـ FilGoal.com عن انتقال لاعبه عمرو قلاوة إلى سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

🔴| أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع لاعب خط الوسط، عمرو محمود إسماعيل قلاوة، لمدة ٥ مواسم، قادمًا من نادي بورتو السويس.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.✍🏻 pic.twitter.com/gdy6nkCnsm

— Cleopatra Fc (@cleopatraFC) September 16, 2022

وبذلك وصلت صفقات سيراميكا إلى 9 لاعبين: محمد ناصف وعمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني ورجب نبيل.

ويلعب ابن الـ 25 عاما في مركز لاعب الوسط المدافع.

وبدأ قلاوة مسيرته في مركز شباب كوم حمادة قبل أن ينتقل لبورتو السويس قبل موسمين.

وضمت قائمة سيراميكا للموسم الجديد 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمي: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط - أحمد رمضان بيكهام - محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد محمد محمود الشهير بالقرموطي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حمزة مجدي - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - عبد الرحمن السكران.