رابع التدعيمات.. عمرو قلاوة إلى سيراميكا كليوباترا

كشف وائل علاء المشرف على الكرة في نادي بورتو السويس عن انتقال لاعبه عمرو قلاوة إلى سيراميكا كليوباترا.

وقال وائل علاء في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع سيراميكا كليوباترا على انتقال عمرو قلاوة".

وأضاف "المفاوضات استمرت لعدة أيام قبل أن نصل لاتفاق رسمي".

وتابع "سيوقع اللاعب على عقدا مدته أربع سنوات مع فريقه الجديد".

وأتم "قلاوة كان قريبا من الانتقال إلى سموحة ولكن مسؤولي سيراميكا نجحوا في حسم الصفقة لصالحهم بعد اجتماع مساء أمس الثلاثاء".

ويلعب ابن الـ25 عاما في مركز لاعب الوسط المدافع.

وبدأ قلاوة مسيرته في مركز شباب كوم حمادة قبل أن ينتقل لبورتو السويس قبل موسمين.

وسيكون عمرو قلاوة رابع تدعيمات سيراميكا كليوباترا في السوق بعد أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".