الصفقة الرابعة عشر .. أولمبياكوس يتعاقد مع سيدريك باكامبو

أتم أولمبياكوس التعاقد مع الصفقة الرابعة عشر خلال هذا الصيف.

وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع سيدريك باكامبو قادما من مارسيليا في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ31 عاما انضم إلى أولمبياكوس بعدما ارتدى قميص مارسيليا لمدة 6 أشهر.

وشارك باكمبو مع مارسيليا خلال 24 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

باكامبو ظهر بشكل مميز مع فياريال في الفترة من 2015 حتى يناير 2018 وشارك معه في 105 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 23 آخرين.

وانتقل الدولي الكونغولي إلى بكين جوان الصيني في يناير 2018 ولعب معه 87 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 23 بجميع المسابقات قبل الانضمام غلى مارسيليا حتى نهاية الموسم المنصرم.

وأصبح باكامبو الصفقة الرابعة عشر للفريق اليوناني، ومن أبرزهم الكولومبي جيمس رودريجيز والبرازيلي مارسيلو والكرواتي شيم فيرساليكو والكوري الجنوبي بوم إن هوانج والفرنسي كونراد ديلا فونتي.