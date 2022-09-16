الأولى من جوائز كثيرة.. هالاند لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

شهر واحد فقط كان كافيا لإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ليحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتوج اللاعب النرويجي بجائزة لاعب شهر أغسطس بعدما تفوق في التصويت على باسكال جروس "برايتون" وجابرييل خيسوس ومارتن أوديجارد "أرسنال" وأليكساندر متروفيتش "فولام" ونيك بوب "نيوكاسل" ورودريجو "ليدز" وويلفريد زاها "كريستال بالاس".

وسجل هالاند تسعة أهداف في خمس مباريات فقط خاضها بالدوري الإنجليزي في شهر أغسطس، لكنه إجمالا سجل 10 أهداف في ستة لقاءات.

وكسر هالاند الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في أول خمس مباريات بالدوري بعدما سجل ميك كوين وسيرجيو أجويرو ثمانية أهداف في نفس عدد المباريات.

وأصبح هالاند سادس لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي، والأول منذ هاري كين مهاجم توتنام والذي كرر الأمر ذاته في 2017.

كما أن هالاند أول لاعب يتوج بالجائزة في شهره الأول بالبطولة منذ برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في فبراير من عام 2020.