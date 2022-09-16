مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-9-2022 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الجمعة عودة الدوري الإنجليزي بعد أسبوع من التوقف حدادا على المكلة إليزابيث الثانية.

ويواجه أستون فيلا منافسه ساوثامبتون في تمام التاسعة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

فيما يواجه نوتجنام فورست منافسه فولام في الوقت ذاته وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" يواجه بلد الوليد منافسه قادش في الدوري الإسباني.

أما عبر قناة "بي إن سبورتس 3" يواجه ماينز منافسه هيرتا في الدوري الألماني.

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