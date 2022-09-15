أمير مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة لموسم 2022-2023.

وقال أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عقب عودة الفريق من الكاميرون".

وأوضح "ذلك للحفاظ على تركيز الفريق. اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والإفريقية بالتنسيق مع المدير الفني".

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وأعلن الزمالك حتى الآن عن تعاقده مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي، والجناح السنغالي إبراهيما نداي، واستعادة الحارس محمد صبحي من فاركو.

كما أعلن الأبيض تجديد تعاقد نجمه أحمد سيد زيزو لمدة 3 سنوات مع إلغاء الشرط الجزائي السابق، ليمتد حتى صيف 2025.

ويرتبط اسم الزمالك بالعديد من اللاعبين، على رأسهم عمر جابر لاعبه السابق ولاعب بيراميدز الحالي، والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا لاعب كاراكاس الفنزويلي.

ويلعب الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ضد إيليكت التشادي.

وتقام مباراة الذهاب في الكاميرون يوم الأحد 18 سبتمبر، على أن تقام العودة في القاهرة يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

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