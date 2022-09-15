أمير مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة لموسم 2022-2023.

وقال أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عقب عودة الفريق من الكاميرون".

وأوضح "ذلك للحفاظ على تركيز الفريق. اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والإفريقية بالتنسيق مع المدير الفني".

وأعلن الزمالك حتى الآن عن تعاقده مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي، والجناح السنغالي إبراهيما نداي، واستعادة الحارس محمد صبحي من فاركو.

سيتم الاعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق.. اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني 🏹 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) September 15, 2022

كما أعلن الأبيض تجديد تعاقد نجمه أحمد سيد زيزو لمدة 3 سنوات مع إلغاء الشرط الجزائي السابق، ليمتد حتى صيف 2025.

ويرتبط اسم الزمالك بالعديد من اللاعبين، على رأسهم عمر جابر لاعبه السابق ولاعب بيراميدز الحالي، والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا لاعب كاراكاس الفنزويلي.

ويلعب الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ضد إيليكت التشادي.

وتقام مباراة الذهاب في الكاميرون يوم الأحد 18 سبتمبر، على أن تقام العودة في القاهرة يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر ذاته.