قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:24

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي قائمته الإفريقية والتي تضم 34 لاعبا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022-23.

وبذلك يمتلك الأهلي 6 مقاعد إضافية لقيد اللاعبين في يناير المقبل، إذ يمتلك كل فريق حق قيد 40 لاعبا في قائمته الإفريقية.

ضمت القائمة الرباعي الجديد: محمد مغربي بعد قطع إعارته والبرازيلي برونو سافيو ومصطفى سعد "ميسي" وشادي حسين.

أخبار متعلقة
حوار – مصطفى ميسي: اللعب لـ الأهلي حلم عمري وهذا أفضل خماسي منه.. ولا أنسى هدف أفشة الأهلي يطالب صندوق "تحيا مصر" بكشف الحقائق مران الأهلي - أفشة يقترب من العودة.. واستمرار تأهيل شريف التجربة الأولى لـ كولر.. الأهلي يواجه بتروجت وديا

وشهدت القائمة غياب كل من: عمار حمدي وصلاح محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتواجد عددا من لاعبي فريق الشباب الذين خاضوا مباريات المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي وهم: حمزة علاء ومحمد أشرف ورأفت خليل وزياد طارق ومحمد فخري وميدو نبيل.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف

الوسط: رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين

Image

ويستعد الأهلي من أجل مواجهة دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، إذ سيواجه الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

قائمة الأهلي الإفريقية الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - موتسيبي يرفض مقترح مد القيد في كاف.. والموعد النهائي وفاة ماريانو أوندو لاعب منتخب غينيا الاستوائية مصدر من كاف لـ في الجول: مد القيد حتى 23 سبتمبر.. ورفض مقترح نهاية الشهر لاعب الإسماعيلي يغير جنسيته الاتحاد التونسي ينفي إصابة المساكني بـ الرباط الصليبي خبر في الجول - الاتحاد التونسي يسمح بمشاركة الجزيري والمثلوثي مع الزمالك في ذهاب إفريقيا إصابة عمر صادق بقطع في الرباط الصليبي قائمة المغرب – عودة زياش وبانون.. وغياب بنشرقي عن قائمة الركراكي الأولى
أخر الأخبار
مصدر من التعاون يكشف لـ في الجول تفاصيل انتقال مصطفى فتحي لـ بيراميدز 7 دقيقة | ميركاتو
إنبي يعلن عبر في الجول ضم ثنائي مصر للمقاصة 26 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 29 دقيقة | الكرة المصرية
كيروش يرد على سخرية إعلام إنجلترا: الشكر لله سنتقابل في كأس العالم 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك 32 دقيقة | الكرة المصرية
صالح جمعة إلى الإسماعيلي 40 دقيقة | ميركاتو
قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يفوز بثنائية أمام الخليج ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة