قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي

أعلن الأهلي قائمته الإفريقية والتي تضم 34 لاعبا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022-23.

وبذلك يمتلك الأهلي 6 مقاعد إضافية لقيد اللاعبين في يناير المقبل، إذ يمتلك كل فريق حق قيد 40 لاعبا في قائمته الإفريقية.

ضمت القائمة الرباعي الجديد: محمد مغربي بعد قطع إعارته والبرازيلي برونو سافيو ومصطفى سعد "ميسي" وشادي حسين.

وشهدت القائمة غياب كل من: عمار حمدي وصلاح محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتواجد عددا من لاعبي فريق الشباب الذين خاضوا مباريات المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي وهم: حمزة علاء ومحمد أشرف ورأفت خليل وزياد طارق ومحمد فخري وميدو نبيل.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف

الوسط: رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين

ويستعد الأهلي من أجل مواجهة دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، إذ سيواجه الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.