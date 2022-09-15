بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يفوز بثنائية أمام الخليج

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الخليج - الدوري السعودي

شارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في فوز اتحاد جدة أمام الخليج في الدوري السعودي.

وفاز الاتجاد بهدفين دون رد أمام الخليج في الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل عبد الرازق حمد لله هدفي اللقاء ليفتتح سجله التهديفي في الدوري لموسم 2022-2023.

وافتتح حمد لله التسجيل سريعا عند الدقيقة 4 بعد تمريرة من كورنادو.

وكاد إيجور كورنادو يضيف الثاني عند الدقيقة 12 بعد عرضية من هيلدر كوستا لكن يتصدى لها الحارس ثم يشتتها دفاع الخليج.

وواصل الاتحاد الضغط عند الدقيقة 39 من جانب كوستا لكن مرت بجانب القائم.

وتألق دوجلاس فريديريتش عند الدقيقة 45 ومنع فرصة هدف محقق من جانب حمد لله.

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وضاعف حمد لله النتيجة عند الدقيقة 69 بعد تمريرة جاءت من ركلة ثابتة. استغلها حمد لله وراوغ المدافعين وسددها في الشباك.

وألغي هدف بداعي التسلل بأقدام عبد الرحمن العبود -المتسلل- بعد لمس كرة حمد لله من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة، كاد كورنادو أن يسجل الهدف الثالث بعد وصوله الكرة على المرمى الفارغ لكن يضيعها بطريقة غريبة.

لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد على الخليج بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده عند الدقيقة 10 في المركز الثاني.

فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة في المركز الـ14 برصيد نقطة وحيدة.

الاتحاد الخليج الدوري السعودي
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