جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني ضم الكولومبي جيمس رودريجيز في صفقة انتقال حر.

خاميس رودريجيز النادي : أولمبياكوس أولمبياكوس

وأعلن الريان فسخ التعاقد مع جيمس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

وبحسب التقارير فأن جيمس انضم في صفقة لمدة موسم واحد.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في اليونان اليوم الخميس.

ويتواجد جيمس في الريان منذ مطلع الموسم الماضي بعد أن انتقل إليه قادمًا من إيفرتون الإنجليزي مقابل 8 ملايين يورو.

وسبق لـ جيمس التألق في صفوف بورتو البرتغالي، وموناكو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2014 مقابل 75 مليون يورو.

وخاض جيمس 125 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 42، وتوج معه مرتين بدوري أبطال أوروبا، ومرتين بالدوري الإسباني.

ولعب جيمس معارًا لمدة موسمين لـ بايرن ميونيخ بين 2017 و2019 وسجل معه 15 هدفًا في 67 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 20 هدفًا، وتتويجه بالدوري الألماني مرتين.

وفي تجربته الأخيرة مع الريان سجل 5 وصنع 7 في 15 مباراة.

وحصد الكولومبي هداف كأس العالم 2014 بعدما سجل 6 أهداف، وخاض بقميص اللوس كافيتيروس 86 مباراة وسجل 24 هدفا.

وأصبح الصفقة الثالثة عشر للفريق اليوناني، ومن أبرزهم البرازيلي مارسيلو والكرواتي شيم فيرساليكو والكوري الجنوبي بوم إن هوانج والفرنسي كونراد ديلا فونتي.