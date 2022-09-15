الريان القطري يفسخ عقد جيمس رودريجيز

أنهى الريان القطري ارتباطه مع الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق.

وأعلن الريان فسخ التعاقد مع جيمس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في وقت سابق أن جيمس وصل بالفعل إلى اليونان للخضوع للكشف الطبي في ناديه الجديد.

ومن المنتظر أن يوقع جيمس على عقد إعارة لمدة موسم بعد أن اتفق بالفعل مع إدارة أولمبياكوس.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في اليونان اليوم الخميس.

ويتواجد جيمس في الريان منذ مطلع الموسم الماضي بعد أن انتقل إليه قادمًا من إيفرتون الإنجليزي مقابل 8 ملايين يورو.

وسبق لـ جيمس التألق في صفوف بورتو البرتغالي، وموناكو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2014 مقابل 75 مليون يورو.

وخاض جيمس 125 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 42، وتوج معه مرتين بدوري أبطال أوروبا، ومرتين بالدوري الإسباني.

ولعب جيمس معارًا لمدة موسمين لـ بايرن ميونيخ بين 2017 و2019 وسجل معه 15 هدفًا في 67 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 20 هدفًا، وتتويجه بالدوري الألماني مرتين.