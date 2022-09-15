خبر في الجول - الاتحاد يقرر الاستغناء عن أحمد يحيى.. وصفقة تبادلية لـ الصباحي

قرر نادي الاتحاد الاستغناء عن حارسه أحمد يحيى، وكذلك إبرام صفقة تبادلية مع طلائع الجيش.

وحسبما علم FilGoal.com فأن النادي السكندري قرر الاستغناء حارسه بعد نهاية.

وكان يحيى قد أعلن اعتزاله عقب أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، لكنه تراجع عن قراره بعد 9 أيام.

الحارس الذي انضم قادما من الإنتاج الحربي مطلع الموسم الماضي خاض 10 مباريات بقميص زعيم الثغر استقبل 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 3.

كما سيدخل محمد الصباحي في صفقة تبادلية مع أحد لاعبي طلائع الجيش بعد نهاية إعارته مع الفريق العسكري بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة التبادلية ستشمل ظهير أيمن من طلائع الجيش ينتقل في المقابل صوب الفريق السكندري.

ويضم طلائع الجيش 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن وهم: حسن مجدي ورجب بكار وأحمد هاني.

وشارك الصباحي في 21 مباراة مع طلائع الجيش الموسم المنقضي دون أن يسجل أو يصنع.

كما يمتلك الجناح البالغ 27 عاما 30 مباراة بقميص الاتحاد سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.