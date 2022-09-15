مؤتمر ديشامب: عن ضم جريزمان ورد قاطع على موقف بوجبا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

ديدييه ديشامب

حسم ديديه ديشامب مدرب فرنسا الجدل الدائر حول تواجد بول بوجبا في قائمة الديوك بكأس العالم 2022.

وخضع بوجبا لاعب يوفنتوس لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن التدريبات حتى نهاية أكتوبر المقبل وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

الصحيفة ذاتها أشارت إلى بوجبا يمتلك مقعدًا محجوزًا في قائمة بلاده فرنسا بكأس العالم 2022، وأن ديشامب ينوي اصطحابه إلى قطر مهما كانت حالته البدنية.

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وقال ديشامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول حتمية تواجد بوجبا بقائمة فرنسا بكأس العالم حال قدرته على اللعب ولو لدقيقة واحدة: "لا، الأمر لايتعلق بمشاركته في مباراة أو 30 دقيقة مع يوفنتوس، بول لن يتواجد لمجرد التواجد. هو لا يريد ذلك وحتى لو أراد ذلك أنا من سيقول لا".

وأضاف "من يتواجد هنا يجب أن يكون جاهزا وبول لن ينضم لمجرد أنه قائد ولاعب كبير، هذا سيكون بلا معنى".

وعن أزمة بوجبا مع شقيقه أوضح " أنا أتحدث مع بوجبا باستمرار ولا أريد التدخل في مثل هذه القصص فالعدالة تؤدي عملها الآن وبول شخص قوي ذو شخصية صلبة وتركيزه الآن على الملعب.هذا ما سيعيده إلى الملعب ويساعده على التعافي".

وعانى بوجبا من مشاكل في الركبة خيّر معها العلاج التحفظي، ثم قرر رفقة أطبائه الخضوع لعملية جراحية وضعت مشاركته في مونديال قطر على المحك.

يأتي ذلك تزامنًا مع أزمة شقيقه ماتياس بوجبا الذي اتهم لاعب وسط يوفنتوس باللجوء إلى مشعوذ لإلحاق لعنة بـ كيليان مبابي هدّاف البلوز.

جريزمان

دافع ديشامب عن قرار ضم أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد لمعسكر منتخب فرنسا في سبتمبر الجاري رغم مشاركته لفترة محدودة في مباريات ناديه الإسباني.

وقال ديشامب: "إنه وضع تعرفونه جميعا. لا أريد الخوض في الموقف الذي يعيشه مع ناديه، لكن من الواضح أنه يحد من وقت لعبه".

وأضاف "لا يزال لاعبا حاسما في ناديه ومن الواضح أنه يطمح للعب أكثر، يلعب 30 دقيقة وقد يكون الوقت مناسبا له للعب المزيد من الدقائق معنا".

وواصل "أنا أتكيف مع القضايا التعاقدية. هناك أشياء مختلفة ولكن الشيء المهم بالنسبة لي هو الأداء الذي يمكن أن يقدمه لنا".

ويعاني جريزمان من أزمة المشاركة لـ أقل من 30 دقيقة في كل مباراة مع أتليتكو مدريد.

ويمتلك الفرنسي بندا في تعاقده ينص على تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من برشلونة البالغ 40 مليون يورو حال شارك في 50% من المباريات.

ويدخل جريزمان دائمًا مباشرةً بعد الدقيقة 60 لتجنب خوض دقائق تكفي لاحتساب المباراة، مما لا يجبر أتليتكو مدريد تفعيل البند.

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